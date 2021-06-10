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В ДТП на Львівщині загинуло понад 60 осіб

Вероніка Рой

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З початку 2021 року на Львівщині в аваріях у Львівській області загинуло 66 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Загалом за 5 місяців 2021 року на Львівщині трапилося 4525 дорожньо-транспортних пригод.

Також з початку року зареєстрували 602 ДТП з потерпілими, в яких загинуло 66 людей та травмувалось – 774 особи.

Основними причинами автопригод з потерпілими є: перевищення безпечної швидкості – 245, порушення правил маневрування – 113, порушення правил проїзду пішохідних переходів – 55.

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Разом з тим, як раніше інформували патрульні, на дорогах Львівщини все ж поменшало смертей. З початку 2021 року на автошляхах області загинуло на 37% менше осіб, ніж за аналогічний період минулого року. Також зменшилася кількість аварій за участю пішоходів.

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