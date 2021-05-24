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На Львівщині поменшало ДТП за участю пішоходів

Вероніка Рой

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З початку 2021 року на Львівщині зменшилася кількість ДТП за участю пішоходів. Так, за чотири місяці  області трапилося 176 аварій за участю пішоходів. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Львівщини

За 4 місяці цього року на території Львівської області зареєстровано 176 ДТП за участю пішоходів. З них 161 – з постраждалими, в яких загинуло 25 людей та травмувалося 145 осіб.

«У порівнянні з минулим роком ми спостерігаємо незначне зменшення аварій за участю пішоходів. Однак це і надалі той вид ДТП в якому гине найбільша кількість людей і значна – травмується», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на дорогах Львівщини також поменшало смертей. З початку 2021 року на автошляхах області загинуло на 37% менше осіб, ніж за аналогічний період минулого року.

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