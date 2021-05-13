Смертей на дорогах Львівщини поменшало, – патрульна поліція

На дорогах Львівщини поменшало смертей. З початку 2021 року на автошляхах області загинуло на 37% менше осіб, ніж за аналогічний період минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

З початку року на території Львівської області трапилося 3624 ДТП. З них – 440 ДТП з постраждалими, що на 11,29% менше, ніж за аналогічний період минулого року (2020 рік — 496 ДТП).

Загалом в аварія в області травмувались 552 особи, що на 16,87% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також, за даними патрульних, за чотири місяці 2021 року на дорогах Львівщини загинуло 49 осіб, що на 37,18% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік за це період на автошляхах області загинуло 78 людей.

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«Основними причинами автопригод з потерпілими, які були скоєні за цей період, є перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування та недотримання дистанції. Дотримуйтесь ПДР і спільними зусиллями ми зробимо наші дороги безпечними!», – наголошують патрульні.

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