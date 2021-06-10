ОСТАННІ НОВИНИ

У Раві-Руській виявили мікроавтобус зі «вшитою» контрабандою тютюну

Юлія Осим

|

На кордоні з Польщею виявили мікроавтобус, під декоративною обшивкою якого було 620 пачок сигарет. Українець намагався перевезти контрабанду до Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Подія сталася вночі 9 червня. Черговий тютюновий сховок прикордонники спільно з митниками виявили у мікроавтобусі «Мерседес», за кермом якого 42-річний громадянин України намагався виїхати до Польщі. Імовірно, чоловік хотів уникнути ретельної перевірки автомобіля, тому обрав смугу руху для спрощеного контролю, так званий «зелений коридор». Однак після низки чинників військовослужбовці таки спрямували машину до боксу для поглибленого огляду.

Реклама партнерів

У результаті під декоративною обшивкою багажного відсіку було виявлено сигарети двох найменувань без акцизних марок України. Зазначається, що тютюнові вироби загальною кількістю 620 пачок вилучено на склад митниці, їхня вартість встановлюється.

Нагадаємо, нещодавно на польському кордоні зактримали українця, який «нафарширував» свій мікроавтобус 5400 пачками сигарет.

Загалом торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...