У Раві-Руській виявили мікроавтобус зі «вшитою» контрабандою тютюну

На кордоні з Польщею виявили мікроавтобус, під декоративною обшивкою якого було 620 пачок сигарет. Українець намагався перевезти контрабанду до Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Подія сталася вночі 9 червня. Черговий тютюновий сховок прикордонники спільно з митниками виявили у мікроавтобусі «Мерседес», за кермом якого 42-річний громадянин України намагався виїхати до Польщі. Імовірно, чоловік хотів уникнути ретельної перевірки автомобіля, тому обрав смугу руху для спрощеного контролю, так званий «зелений коридор». Однак після низки чинників військовослужбовці таки спрямували машину до боксу для поглибленого огляду.

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У результаті під декоративною обшивкою багажного відсіку було виявлено сигарети двох найменувань без акцизних марок України. Зазначається, що тютюнові вироби загальною кількістю 620 пачок вилучено на склад митниці, їхня вартість встановлюється.

Нагадаємо, нещодавно на польському кордоні зактримали українця, який «нафарширував» свій мікроавтобус 5400 пачками сигарет.

Загалом торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби