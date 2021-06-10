У ЛОДА показали, як ремонтують частину дорогу Турка-Східниця

На Львівщині тривають ремонтні роботи на ділянці дороги Турка-Східниця. Наразі дорожники укладають асфальтобетонне покриття на ділянці від Нового Кропивника до с. Рибник . Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Частину дороги Турка-Cхідниця почали ремонтувати цьогоріч у квітні. Станом на сьогодні дорожники укладають асфальтобетонне покриття. Ремонт дороги виконує підрядна організація «Онур».

«Ремонтують ділянку від від Нового Кропивника до с. Рибник. Її протяжність – понад два кілометри. Для цього залучили фінансовий ресурс у сумі 45 мільйонів гривень», – інформує Юрій Бучко.

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У межах капітального ремонту підрядники:

прокладуть асфальтобетонне покриття;

відновлять два мости

облаштують узбіччя;

встановлять дорожні знаки.

Нагадаємо, близько 50 доріг на Львівщині відремонтують цьогоріч за кошти обласного бюджету. Також в уряді назвали перелік державних автошляхів, які відремонтують у 2021 році.

Фото та відео: Юрій Бучко

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