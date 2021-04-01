На Львівщині стартував ремонт ще однієї ділянки дороги Турка – Східниця

На Львівщині розпочали ремонтні роботи на дорозі Турка – Східниця. У межах проєкту, який мають реалізувати упровдовж двох років, дорожники відновлять 12 км шляху. Його вартість становить 220 млн грн. Про це повідомив заступник голови ЛОДА Юрій Бучко у Facebook.

Дорога проходить від Нового Кропивника через населені пункти Рибник, Майдан, Головське до села Ясениця. Наразі ремонтуватимуть відрізок від Нового Кропивника до Рибника протяжністю понад 2 км. Для цього залучино 45 млн грн.

У ході капітального ремонту там прокладуть асфальтобетонне покриття, відновлять два мости, облаштують узбіччя та встановлять дорожні знаки.

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Зазначимо, що загалом протяжність дороги становить майже 40 км. У минулі роки 10 кілометрів цієї дороги у напрямку від Явори до Ісаї вже відремонтували. Проте, щоб завершити проєкт, потрібний додатковий ресурс.

«Розуміємо, що ця дорога дуже потрібна для людей і значно пожвавить розвиток карпатського регіону. Тому зараз спільно з профільним департаментом напрацьовуємо шляхи залучення коштів з держбюджету. Зокрема, звернулись у Держагенство автомобільних доріг з проханням профінансувати проект», – додав Юрій Бучко.

До слова, невдовзі запрацює дорожня техніка на напрямку Ясениця – Новий Кропивник. Для ремонту виділили 20 млн гривень.

Нагадаємо, близько 50 доріг на Львівщині відремонтують цьогоріч за кошти обласного бюджету.

Також в уряді назвали перелік державних автошляхів, які відремонтують у 2021 році.

Фото та відео Юрія Бучка

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