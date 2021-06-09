У Львові з'явиться медичне містечко

У межах раелізації медичної стратегії у Львові планують розбудувати медичне містечко. Як заявив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, воно функціонуватиме на базі лікарень першого медичного профілю. Створення містечка заплановано за кошти гранту на розробку комплексної стратегії. Про це інформує пресслужба львівської мерії, передає Львівський портал.

9 червня під час Екстреного медичного форуму у Львові підписали Меморандум щодо підтримки розвитку медичної галузі. Завдяки отриманому гранту у місті планують створити медичне містечко. Це має ефективно вплинути на фінансування лікарень та оплату праці медперсоналу. Крім того, НСЗУ зменшить майже удвічі індекс оплати за кожен пакет послуг.

«Якщо ми робимо три об‘єднання за профілем, вони дають змогу додатково економити кошти – і це ми вже сьогодні побачили на прикладі ProZorro, дадуть змогу відкривати нові пакети і збільшувати кількість пролікованих пацієнтів, а тому автоматично збільшити кошти на оплату праці медичних працівників. І найголовніше, це підвищення якості послуг і надання тієї послуги, якої поки немає і за нею їдуть закордон», – розповів Андрій Москаленко.

Зазначається, що під час форуму підписали Меморандум між Міжнародною фінансовою корпорацією, Агенцією державно-приватного партнерства та управлінням охорони здоров’я ЛМР.

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«Меморандум дає змогу розпочати процес оцінки залучення коштів для того, щоб розбудовувати медичне містечко у Львові на базі інституцій першого територіального медичного об‘єднання. Об`єднання лікарень – це другий обов‘язковий крок реформи. Це покращення послуг і збільшення суми коштів, підвищення оплати працівникам. Львів отримає грант на розробку комплексної стратегії якісних медичних послуг, а також допомогу з розробкою економічних моделей для медичних закладів», – додав Андрій Москаленко.

Нагадаємо, лікарні Льова планують реорганізувати у три медичні об’єднання.

На реалізацію медичної стратегії місто отримає грант.

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