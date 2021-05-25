На Львівщині 30 громад перемогли у конкурсі регіонального розвитку: перелік проєктів

Цьогоріч на Львівщині у конкурсі проєктів регіонального розвитку переможцями стали 32 проєкти-учасники. На їх реалізацію витратять майже 50 млн грн. Про це повідомив у Facebook заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

25 травня конкурсна комісія з реалізації Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області затвердила перелік потенційних переможців. Фінансування у розмірі 49,8 млн грн розподілять між 30 громадами.

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Так, найбільше проєктів планується до реалізації у пріоритеті житлово-комунальне господарство – 12 , медицина, інше – про 6 проєктів, далі йдуть – енергозбереження в бюджетній сфері – 4 проєкти, і по 2 – у перепрофілюванні соціальної та адміністративної інфраструктури та безпеці.

Перелік проєктів – потенційних переможців:

Безпека

Облаштування (капітальний ремонт) центральної території міста по проспекту Шевченка від буд. №18 до буд. №26 із створенням безбар’єрного простору в м. Новий Розділ 1 989,834 Придбання та монтаж комплектів відеоспостереження у населених пунктах Тростянецької та Розвадівської громад Стрийського району 3 022,712

ЖКГ

Разом – дієвіше. Запровадження системних підходів до питань благоустрою та санітарної очистки на території населених пунктів Добромильської та Бісковицької територіальних громад Самбірського району 2 556,400 Реконструкція водопостачання житлового масиву «Заріччя» з метою якісного забезпечення послугами існуючих абонентів та двох проектованих мікрорайонів для учасників ООС (АТО) в м.Золочів 2 690,418 Придбання автогрейдеру для Миколаївської територіальної громади Миколаївської міської ради Стрийського району 2 596,560 Закупівля комунальної техніки для КП “Міське комунальне господарство” Городоцька 3 612,140 Придбання спецтехніки для відновлення дорожнього покриття Стрийська 2 154,900 Реконструкція систем водопостачання та водовідведення центральної частини смт. Славське Стрийського району Славська 2 997,609 Капітальний ремонт вуличного освітлення с.м.т. Шкло, вул. Львівська, вул. Сагайдачного, с. Старичі вул. Шептицького Новояворівської міської ради. Новояворівська 1 877,700 Придбання сміттєвоза для збору та вивезення твердих побутових відходів, покращення екологічного середовища Белзької територіальної громади Белзька 1 750,000 Придбання екскаватора для обслуговування доріг та інженерної інфраструктури Оброшинської сільської ради Оброшинська 2 671,339 Придбання спеціалізованої техніки для комунального підприємства “Сколівське ВКГ” Сколівська 4 695,930 Реконструкція вуличного освітлення в с. Верхня Стинава Стрийського району Грабовецько-Дулібівська 1 655,248 Закупівля спеціалізованого автомобіля сміттєвоза для Самбірського комунального підприємства “Об’єднане” Самбірська 3 160,000

Енергозбереження

Реконструкція Козівського опорного закладу загальної середньої освіти – ліцею ім.М.Гаврилка при ЛНУ ім. І.Франка, по вул. Європейській, 31, Козівської сільської ради, Львівської області з влаштуванням транспортабельної котельні. Козівська 2 525,744 2 Капітальний ремонт даху спального корпусу Буського ЗЗСО-гімназії ім.Є.Петрушевича при Львівському Національному університеті ім.Івана Франка Буської міської ради Буська 3 806,550 Реконструкція покрівлі Бориславського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №1 на вул. Шкільна,11 Львівської області” Бориславська 4 543,390 Капітальний ремонт фасаду Нижньобілківського ЗЗСО І-ІІ ст. в с. Нижня Білка Підберізцівська 3 177,805

Медицина

Впровадження сучасних малоінвазивних та відкритих методів оперативного лікування травматологічних, нейрохірургічних та урологічних хворих шляхом закупівлі цифрового рентген апарату С-дуга, для травматологічного відділення Стрийська 3 100,000 Капітальний ремонт частини приміщення приймального відділення з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Комунального некомерційного підприємства Буської міської ради “Буська центральна районна лікарня” в м. Буськ по вул. Львівська, 77 Львівської області Буська 1 719,602 Заклад первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості (амбулаторія загальної практики сімейної медицини), вул. Центральна, с. Хоросно, Пустомитівський район – нове будівництво” (Коригування) Солонківська 6 859,041 Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території інфекційного відділення КНП “Сокальська РЛ” по вул.Шашкевича, 100 в м.Сокаль Львівської області Сокальська 3 402,880 Капітальний ремонт (заміна) лікарняного ліфта, що знаходиться в КНП “Пустомитівська ЦРЛ” на вул. Грушевського, 7 в м. Пустомити, Львівської області Пустомитівська 1 575,461 Реконструкція приміщень КНП «Кам’янка-Бузька центральна районна лікарня» під діагностично-консультативне відділення вул.Героїв Небесної Сотні, 29а м.Кам’янка-Бузька Кам’янка-Бузька 2 766,229

Інше

Реконструкція каналізаційних очисних споруд в смт. Новий Яричів Кам’янка–Бузького району Новояричівська 5 975,106 Будівництво каналізаційних мереж в с.Солонка Пустомитівського району Львівської області.Коригування. І-й пусковий комплекс Солонківська 5 061,415 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Пустомитівської школи мистецтв Пустомитівського району Пустомитівська 3 189,889 Капітальний ремонт будівлі дитячого садку по вул. Шевченка, 2 в с. Бабина Самбірського району Новокалинівська 4 381,779 Будівництво дитячого та спортивного майданчиків (парку розваг для дітей та молоді за церквою Петра і Павла) в с. Зимна Вода Пустомитівського району Зимноводівська 10 637,019 Реконструкція будівлі басейну ДЮСШ “Тризуб плюс” на вул. Галицькій, 1 в с. Давидів Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Давидівська 24 487,530

Перепрофілювання

Реконструкція адміністративної будівлі під ЦНАП та соціальні служби в Боринській селищній раді Самбірського району Боринська 2 546,226 Капітальний ремонт приміщень ДНЗ с.Віжомля Яворівського району Яворівська 4 960,067

«Нагадаю, такий конкурс в межах Комплексної програми регіонального розвитку, цьогоріч відбувся вперше. Він передбачає реалізацію проєктів на суму від 1,5 млн грн. Сьогодні рейтинг переможців затвердила конкурсна рада. До 8 червня чекаємо від органів місцевого самоврядування підтвердження їх бюджетного співфінансування», – повідомив Юрій Холод.

Зазначимо, раніше до участі в конкурсі громади Львівщини подали 108 заявок.

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Фото Юрія Холода