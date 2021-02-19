Громади Львівщини розвиватимуть у трьох напрямках за 150 млн грн

Цьогоріч на Львівщині проєкти регіонального розвитку реалізовуватимуть за 150 млн грн. Відповідну цільову програму затвердили на сесії облради 18 лютого. Втілювати проекти в області будуть у трьох напрямках. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Зокрема, це конкурс проєктів місцевих ініціатив, конкурс проектів місцевого розвитку та реалізація стратегічних проектів. На впровадження мікропроєктів депутати Львівщини виділили половину коштів – 75 млн грн. Зазначимо, що цей напрямок реалізовується громадами вже не перший рік та показує позитивні результати на місцях. Цьогоріч встановлена гранична вартість для учасників конкурсу становить від 100 тис. грн, а максимальна сума на один проєкт – 500 тис. грн. Натомість упродовж 2022-2025 рр. гранична вартість буде від 100 тис. грн, а найбільша сума субвенції з обласного бюджету не повинна перевищувати 500 тис. грн.

На реалізацію проєктів регіонального розвитку область виділила 50 млн грн. Відповідно, для учасників гранична вартість цьогоріч складає 1,5 млн грн. і вище. Упродовж 2022-2025 рр. вартість проєктів становитиме від 3 млн грн і більше. Максимальна сума субвенції з області не перевищуватиме 2,5 млн грн.

На третій напрямок – реалізація стратегічних проєктів – витратять 25 млн грн.

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Зазначимо, що конкурс мікропоєктів на Львівщині у 2021 році відбуватиметься за старими правилами відповідно до порядку та вимог, які визначені програмою та затверджені рішенням облради у вересні 2019 року.

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