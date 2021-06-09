Конкурс мікропроєктів на Львівщині: обрано 474 переможці

Цьогоріч на Львівщині реалізують 474 мікропроєкти. Перелік переможців завтердила конкурсна рада з реалізації Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у межах Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини. Загальна вартість впровадження проєктів складе майже 153 млн грн. Про це повідомили у Львівській обласній раді, передає Львівський портал.

На конкурс у 2021 році громади області подали 2 637 заявок, з яких було зареємстровано 2 216. У кінці квітня конкурсна рада обрала 474 потенційних переможців, відтак, сьогодні, 9 червня усі вони стали переможцями конкурсу.

Зазначимо, що реалізація проєктів місцевих ініціатив відбувається на умовах співфінансування області та громад. Цьогоріч на втілення усіх затверджених мікропроєктів з облансого бюджету виділять 74,5 млн грн. Загальна їх вартість – 152,9 млн грн. З місцевих бюджетів залучено 38,5 млн грн, ще 39,9 млн грн становить небюджетний внесок.

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За пріоритетністю мікропроєктів найбільше коштів з обласного бюджету спрямують на напрямок «Освіта» (26,2 млн грн – 165 проєктів), а також на «Інші пріоритети» (19,1 млн грн – 128 проєктів).

Після необхідних бюджетних процедур усі 474 переможці конкурсу отримають фінансування з обласного бюджету для реалізації проєктів.

Нагадаємо, 18 лютого Львівська обласна рада прийняла Комплексну програму регіонального розвитку Львівщини на 2021 – 2025 роки.

Раніше конкурсна комісія визначила перелік потенційних переможців у конкурсі мікропроєктів-2021.

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Інфографіка Львівської обласної ради