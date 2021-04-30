На Львівщині обрали майже 500 потенційних переможців у конкурсі мікропроєктів

На Львівщині затвердили перелік потенційних переможців у конкурсі проєктів місцевих ініціатив. Відтак, на перемогу претендують 474 проєкти громад, але для остаточної участі є ще одна умова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

За результатами відбору конкурсної комісії, яка займається організацією проведення обласного конкурсу мікропроєктів у межах реалізації Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини, затверджено 474 проєкти-учасники.

Зазначимо, що загалом на конкурс цього року було подано 2 637 заявок, з них зареєстрували 2 216.

«Загальна сума з обласного бюджету на реалізацію 474 проєктів – 74,53 млн грн. Загальна ж їх вартість – 152,92 млн грн. Залучено коштів місцевих бюджетів – 38,53 млн грн, а небюджетний внесок становить – 39,86 млн грн. Загалом же на Програму з обласного бюджету плануємо скерувати 75 млн грн», – зазначив заступник голови Львівської обласної ради, співголова Конкурсної ради Юрій Холод.

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Лідерами за фінансуванням, які отримають найбільше коштів з 74,53 мон грн, стали:

пріоритет «Освіта»: зареєстровано – 741, потенційних переможців – 165;

пріоритет «Інші пріоритети»: зареєстровано – 675, потенційних переможців – 128.

Далі в рейтингу йдуть:

пріоритет «Культура»: зареєстровано – 305, потенційних переможців – 64 ;

; пріоритет «Вуличне освітлення»: зареєстровано – 271, потенційних переможців – 64;

пріоритет «Охорона здоров’я»: зареєстровано – 155, потенційних переможців – 36;

пріоритет «Обласні заклади та установи»: зареєстровано – 69, потенційних переможців – 17.

Серед територіальних громад лідерами цьогорічного конкурсу стали:

Добротвірська громада – із 25 поданих проєктів потенційними переможцями стали – 19 (76%);

Комарнівська громада – із 15 поданих – переможцями стали – 7 (47%);

Новояричівська громада – із 21 поданих – переможцями стали – 9 (43%);

Буська громада – із 12 поданих – переможцями стали – 5 (42%) .

Далі в рейтингу за лідерами йдуть – Судовишнянська, Стрілківська, Східницька громади. Жодного проєкту не виграла Мурованська громада.

Зазначимо, що до 28 травня включно потенційні переможці мають подати рішення органів місцевого самоврядування про забезпечення бюджетного співфінасування у розрізі проєктів до Львівської облради. Важливо, що саме рішення, а не гарантійні листи.

Заявники, які не підтвердять бюджетне співфінансування, автоматично вибувають з переліку потенційних переможців. Тоді на їх місце посувається наступний у рейтингу проєкт. Після завершення подачі підтвердження щодо фінансування конкурсна комісія затвердить кінцевий перелік переможців.

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