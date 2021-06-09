Із липня «Укрзалізниця» відновлює сполучення між Львовом і Черкасами

Із 1 липня зі Львова до Черкас знову курсуватиме потяг, який раніше скасували через covid-карантин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Поїзд № 95/96 «Тясмин» сполученням Черкаси – Львів відновить свою роботу з 1 липня. Із Черкас він курсуватиме по непарних числах (крім 31 чисел), у зворотному напрямку – по парних.

В «Укрзалізниці» кажуть, що тепер розклад руху стане ще зручнішим: відправлення з Черкас відбуватиметься о 19:46 год., до Львова потяг прибуватиме о 10:37 год.

Зі Львова поїзд вирушатиме (з 2 липня) о 14:30 год., в Черкаси прибуватиме о 06:35 год. А за докарантинним розкладом поїзд прибував до Черкас близько 04:00 год. ранку.

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Отримати більше інформації щодо розкладу руху можна тут.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» нещодавно запустила новий «морський» рейс зі Львова до Бердянська. Також із кінця травня курсує «Прикарпатський експрес», який з’єднує відразу три туристичні регіони на заході країни.

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