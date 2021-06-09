ОСТАННІ НОВИНИ

Із липня «Укрзалізниця» відновлює сполучення між Львовом і Черкасами

Наталя Дуляба

|

Із 1 липня зі Львова до Черкас знову курсуватиме потяг, який раніше скасували через covid-карантин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Поїзд № 95/96 «Тясмин» сполученням Черкаси – Львів відновить свою роботу з 1 липня. Із Черкас він курсуватиме по непарних числах (крім 31 чисел), у зворотному напрямку – по парних.

В «Укрзалізниці» кажуть, що тепер розклад руху стане ще зручнішим: відправлення з Черкас відбуватиметься о 19:46 год., до Львова потяг прибуватиме о 10:37 год.

Зі Львова поїзд вирушатиме (з 2 липня) о 14:30 год., в Черкаси прибуватиме о 06:35 год. А за докарантинним розкладом поїзд прибував до Черкас близько 04:00 год. ранку.

Реклама партнерів

Отримати більше інформації щодо розкладу руху можна тут.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» нещодавно запустила новий «морський» рейс зі Львова до Бердянська. Також із кінця травня курсує «Прикарпатський експрес», який з’єднує відразу три туристичні регіони на заході країни.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...