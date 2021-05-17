Укрзалізниця відкриває «морський» рейс зі Львова до Бердянська

Укрзалізниця відкриває «морський» рейс до літнього сезону – щоденний поїзд № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка, Бердянськ. Про це інформує пресслужба АТ «Укрзалізниця».

Перший рейс зі Львова планується 11 червня, він відправиться о 10:55, а прибуде до Новоолексіївки наступного дня об 11:35, до Бердянська – о 13:00.

Відправлення у зворотному напрямку планується з 12 червня: з Бердянська – о 15:05, з Новоолексіївки — о 15:40, прибуття до Львова наступного дня о 15:40.

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