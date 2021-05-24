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Укрзалізниця запускає експрес, що з’єднає три туристичні регіони на заході України

Вероніка Рой

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Укрзалізниця запускає тривагонний дизельний потяг № 807/808 «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ — Ківерці, що курсуватиме через Львів та Луцьк. «Прикарпатський експрес» з’єднає одразу три туристичні регіони на заході України. Про це інформує АТ «Укрзалізниця».

Потяг № 807/808 сполученням Івано-Франківськ — Ківерці курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи. Він проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк. Потяг відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20, прибуватиме до Луцька о 23:30 (о 23:50 — до Ківерців).

У зворотному напрямку «Прикарпатський експрес» вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Відправлення з Ківерців о 5:14 ранку (о 5:30 з Луцьку), прибуття до Івано-Франківська о 13:38.

Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів — Івано-Франківськ (відправлення зі Львова о 9:59, прибуття до Івано-Франківська о 13.38) через міста Стрий, Моршин, Долина та Калуш. А з 2 червня кожної середи потяг № 807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом (відправлення з Ківерців о 5:14, прибуття до Львова о 9:51).

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Обслуговуватиме маршрут український дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Це зручний сучасний потяг, обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю.

Раніше, у 2019 році, він курсував у столиці за маршрутом Kyiv Boryspil Express. Через коронакризу, у зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку за цим напрямком, його почали експлуатувати як експрес на маршруті станція ім. Т.Г. Шевченка — Черкаси. Тепер на цьому маршруті його замінив рейковий автобус Pesa 620М.

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