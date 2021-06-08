У мешканця Львівщини виявили бразильський штам коронавірусу

У мешканця Львівської області лабораторно підтвердили бразильський штам covid. Водночас у його контактних осіб коронавірусної інфекції не виявили. Про це під час брифінгу 8 червня заявила головна епідеміологиня Львівської області, очільниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Тімко-Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, бразильський штам коронавірусу в чоловіка виявили, коли він приїхав до Італії. Після цього на коронавірус протестували осіб, з якими він контактував у Львові – їхні тести виявились негативними.

«Ми отримали повідомлення із Центру громадського здоров’я Києва, що мешканець Львівщини, який приїхав в Італію захворів на коронавірус. Після обстеження у нього підтвердили бразильський штам covid. Осіб, з якими ким він контактував у Львові, обстежили і в них коронавірусу не виявили, але ймовірно, що інфікування відбулось всередині країни», – повідомила Наталія Тімко-Іванченко.

Також напередодні літнього сезону епідеміологиня наголосила, що збільшення міграції населення між країнами може спричинити настання четвертої хвилі коронавірусу.

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«Мешканці Львівщини вже зустрілися з різними штамами covid, зокрема британським. Залишається небезпека приходу індійського та інших штамів. Чим більша буде міграція людей між раїнами, тим більші ризики того, що до нас прийде 4 хвиля короанвірусу», – додала головна епідеміологиня Львівської області.

Нагадаємо, британський штам коронавірусу на Львівщині виявили у березні. Цей штам є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

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