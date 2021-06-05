На могилі Мирослава Скорика на Личакові відкрили пам’ятник

У суботу, 5 червня, на Личаківському кладовищі у Львові відбулося урочисте відкриття пам’ятника на могилі одного з найвідоміших українських композиторів Мирослава Скорика. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

На могилі видатного композитора, згідно з проєктом, розташована скульптура «Плакальниця». Скульптура – це зажурена дівчина, яка тужить та плаче, бо митець покинув цей світ.

Схожий образ можна побачити на могилі видатного композитора Фредеріка Шопена на кладовищі у Парижі – Пер-Лашезі. Саме на могилі цього композитора за рік до смерті був Мирослав Скорик з дружиною. Тоді йому дуже сподобався цей меморіал, тому вирішили відтворити цей образ.

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Замовником робіт по виконанню пам’ятника є управління капітального будівництва Львівської ОДА. Вартість пам’ятника становить понад 1 104, 003 тис. грн.

Нагадаємо, 1 червня на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України Мирослав Скорик. Поховали маестро на Личаківському кладовищі.

Додамо, Львівський портал розповідав про музичний шлях Мирослава Скорика та про його найвідоміші твори.

Довідка

Мирослав Михайлович Скорик композитор, музикознавець, Герой України. Народився у Львові. Закінчив Львівську державну консерваторію ім. М. Лисенка. Є автором музики до кінострічки «Тіні забутих предків» (1964) Сергія Параджанова. Був співголовою Національної спілки композиторів України, очолював Київську оперу.

Твори Мирослава Скорика регулярно виконують в Україні, інших пострадянських країнах, а також у Німеччині, Франції, Австрії, Нідерландах, Болгарії, Чехії, Словаччині, Польщі, Великій Британії, США, Канаді, Австралії. Композитор часто виступав як диригент і піаніст із виконанням власних творів.

У стилістиці продовжував традиції львівської композиторської школи, органічно пов’язаної з різноманітними первинними жанрами; дав модерну авторську візію українського, зокрема карпатського, фольклору і львівського міського та салонного музикування, а також сучасної популярної музики, насамперед джазу.

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Фото: ЛОДА