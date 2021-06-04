ЄС закрив небо для білоруських літаків

Рада Європейського Союзу запровадила заборону на проліт білоруських літаків над повітряним простором країн-членів, а також зобов’язала відмовляти авіаперевізникам із Білорусі у використанні аеропортів на території ЄС. Про це йдеться в рішенні Ради ЄС від 4 червня, передає hromadske.

Заборону ухвалили після відповідного політичного рішення Європейської ради 24 травня, у якому лідери держав-членів ЄС засудили примусову посадку в Мінську літака Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Тоді ж Європейська рада звернулася до Ради ЄС із проханням підготувати додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до затримання Протасевича й Сапеги. Але поки про такі заходи оголошено не було.

Таким чином, відтепер усі країни-члени ЄС зобов’язані відмовляти в доступі до свого повітряного простору та своїх аеропортів усім літакам, якими оперують білоруські авіаперевізники. Заборона поширюється й на маркетингових перевізників.

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Напередодні, 3 червня, Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) видало директиву, якою забороняє виконувати польоти над Білоруссю за виключенням екстрених випадків.

Нові санкції з’явилися на тлі публікації «інтерв’ю» Романа Протасевича одному з телеканалів білоруського режиму, де він, імовірно, під тортурами нібито зізнався у скоєнні злочинів у Білорусі та зробив викривальні заяви щодо опозиції.

Львівський портал повідомляв, що 23 травня в Мінську затримали білоруського опозиціонера й співзасновника опозиційних білоруських Telegram-каналів Романа Протасевича. Він перебував на літаку Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, але під час прольоту над територією Білорусі тамтешні диспетчери повідомили про ймовірне мінування борту.

Літак у супроводі винищувача сів в аеропорту Мінська. Там під час повторного огляду пасажирів затримали Протасевича, а також його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу.

У зв’язку з тим деякі країни вирішили направляти свої літаки в обхід території Білорусі. З 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення було прийняте позачерговому засіданні уряду.

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