Двоє людей отруїлися чадним газом у львівській квартирі

4 червня вночі у квартирі будинку на вулиці Зеровій двоє людей отруїлися чадним газом. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Випадок трапився близько 02:30 год. у квартирі двоповерхового житлового будинку по вул. М. Зерова, 6 у Львові. За попередньою інформацією, чадним газом отруїлися двоє осіб віком 53 роки.

Обоє після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовились.

Квартира обладнана газовим 2-х контурним котлом і ПГ-4. Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири.

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Обставини події встановлюється.

На Львівщині жертвами чадного газу на Львівщині стали вже 114 людей. Із такими темпами отруєнь чадним газом лише за чотири місяці 2021-го Львівщина вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців області.

Зазначимо, що лише у січні цього року жертв чадного газу на Львівщині було аж 44, в тому числі 17 дітей. Саме цього місяця Львів встановив своєрідний рекорд отруєнь чадним газом: за один день до лікарень потрапили відразу 13 людей. Тим часом в області в той же день жертвами чадного газу стали ще чотири особи. Відтак загалом протягом 23 січня на Львівщині чадним газом отруїлися аж 17 людей.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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