ОСТАННІ НОВИНИ

Закарпатцю, який через ревнощі забив товариша по чарці, «світить» до 15 років за ґратами

Наталя Дуляба

|

На Дрогобиччині судитимуть 41-річного рома, який через ревнощі забив до смерті молотком свого товариша по чарці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Випадок стався цьогоріч 9 березня на околиці Дрогобича у саморобному наметі. Там троє осіб ромської національності розпивали спирне з 54-річним місцевим мешканцем. Згодом потерпілий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав проявляти симпатію до дружини обвинуваченого рома.

Побачивши це, він із ревнощів побив свого товариша по чарці молотком по голові. Від отриманих травм дрогобиччанин помер на місці.

Водночас 58-річний брат обвинуваченого, скориставшись ситуацією, поцупив зі сумки жертви мобільний телефон. Опісля всі троє ромів, які випивали у саморобному наметі, втекли. Втім вже через кілька днів їх спіймала поліція.

Реклама партнерів

До того, як стало відомо про вбивство 54-річного жителя Дрогобича, його навіть оголосили в розшук як безвісти зниклого.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження (умисне вбивство та грабіж). Правоохоронці вже завершили розслідування і скерували обвинувальні акти на розгляд суду.

За вчинення умисного вбивства обвинуваченому загрожує від 7 до 15 років тюрми, а його братові – від 4 до 6 років за ґратами за вчинений грабіж.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...