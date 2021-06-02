Закарпатцю, який через ревнощі забив товариша по чарці, «світить» до 15 років за ґратами

На Дрогобиччині судитимуть 41-річного рома, який через ревнощі забив до смерті молотком свого товариша по чарці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Випадок стався цьогоріч 9 березня на околиці Дрогобича у саморобному наметі. Там троє осіб ромської національності розпивали спирне з 54-річним місцевим мешканцем. Згодом потерпілий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав проявляти симпатію до дружини обвинуваченого рома.

Побачивши це, він із ревнощів побив свого товариша по чарці молотком по голові. Від отриманих травм дрогобиччанин помер на місці.

Водночас 58-річний брат обвинуваченого, скориставшись ситуацією, поцупив зі сумки жертви мобільний телефон. Опісля всі троє ромів, які випивали у саморобному наметі, втекли. Втім вже через кілька днів їх спіймала поліція.

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До того, як стало відомо про вбивство 54-річного жителя Дрогобича, його навіть оголосили в розшук як безвісти зниклого.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження (умисне вбивство та грабіж). Правоохоронці вже завершили розслідування і скерували обвинувальні акти на розгляд суду.

За вчинення умисного вбивства обвинуваченому загрожує від 7 до 15 років тюрми, а його братові – від 4 до 6 років за ґратами за вчинений грабіж.

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