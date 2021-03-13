У Дрогобичі знайшли вбивць чоловіка, тіло якого виявили у наметі

Поліцейські затримали двох зловмисників, підозрюваних у пограбуванні та вбивстві мешканця Дрогобича. Винними виявилися двоє мешканців Закарпаття, які тимчасово проживали у місті. Злочин скоїли з корисливих мотивів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Ще 9 березня до поліції звернулася 75-річна мешканка Дрогобицького району та повідомила про зникнення свого 54-річного сина. Правоохоронці оголосили чоловіка у розшук, а 11 березня його тіло з ознаками насильницької смерті виявили у саморобному наметі на вулиці Стрийській у Дрогобичі. Як встановили медики, смерть наступила внаслідок травм, отриманих від удару по голові.

Під час проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вбивства та грабежу причетні мешканці Закарпаття віком 41 та 57 років, які тимчасово проживали у Дрогобичі. 12 березня їх затримали.

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Відтак, слідчі повідомили 41-річному затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Іншому затриманому, 58-річному закарпатцю, повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.186 (Грабіж) ККУ. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу – тримання під вартою.

Львівський портал писав, що у Дрогобичі в саморобному наметі виявили тіло раніше безвісно зниклого 54-річного чоловіка.

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