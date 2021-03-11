Безвісно зниклого 54-річного мешканця Дрогобицького району знайшли вбитим

У Дрогобичі знайшли мертвим 54-річного чоловіка, який перебував у розшуку як безвісно зниклий. Тіло з ознаками насильницької смерті правоохоронці виявили в одній з будівель міста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

9 березня у Дрогобицький районний відділ поліції звернулася 75-річна мешканка райцентру, яка повідомила про зникнення свого 54-річного сина. Правоохоронці оголосили чоловіка у розшук. Сьогодні, 11 березня, під час проведення відпрацювання, виявили його тіло з ознаками насильницької смерті в одній з будівель на вулиці Стрийській у Дрогобичі.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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Наразі проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини вбивства та вживають заходи для затримання зловмисника, причетного до скоєння кримінального правопорушення.

Фото Нацполіції Львівщини

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