У Залізничному районі відтермінували відновлення гарячої води

Під час проведення гідравлічних випробувань у Залізничному районі виявили значну кількість поривів, тому відновлення гарячої води для мешканців району відклали не невідомий термін. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Гідравлічні випробування у Залізничному районі почались 20 травня і повинні були закінчитись 3 червня. Наразі у ЛКП «Залізничнетеплоенерго» не повідомляють, коли відновлять подачу гарячої води і запевняють, що проінформують про дату відновлення додатково.

«Під час проведення гідравлічних випробувань було виявлено значну кількість поривів на наших магістральних трубопроводах великих діаметрів до центральних теплових пунктів, які забезпечують мешканців гарячим водопостачанням. У зв’язку з ремонтними роботами в газорозподільчих пунктах, трансформаторних підстанціях в наших котельнях, термін гідравлічних випробувань продовжуємо. Відповідно змінюється час відновлення подачі гарячої води в будинки наших споживачів. Про конкретну дату відновлення буде повідомлено додатково», – заявили в ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» обслуговує мешканців таких будинків:

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вул. Виговського,72, вул. Сигнівка,3,5,7,9,11, вул. Любінська,150-164, вул. Патона,2-35, вул. Полтави,34, вул. Ряшівська,7,9,13,15,27, вул. Кричевського,65 – від котельні на вул. Патона,2а.

вул. Баштанна,1,3, вул. Виговського,1-37, вул. Гірника,1, вул. Городоцька,241-249, вул. Головатого,1-7, вул. Караджича,13,14,14а,16,29а,б,в, вул. Любінська,94-104, вул. Мисливська,15,27,29, вул. Яворницького,1а-11, вул. Патона,2/2;2/3;2/4;2/5;2/6; 2/7;12 – від котельні на вул. Караджича,11а.

вул. С.Петлюри,2-53, Любінська,89-107, вул. Виговського,39-65, вул. Кульчицька,1-16в, вул. Кульпарківська,128-142, вул. Чувашська,29, вул. Садова,27а – будинки від котельні на вул. С.Петлюри,4а.

вул. Кульпарківська,154-180, вул. Виговського,67-89, вул. Садова,7,9,13,15, вул. С.Петлюри,34, вул. Володимира Великого,48,48а, вул. Перфецького,3,5,11 – будинки від котельні на вул. Кульпарківська,95а.

вул. Роксоляни,33, вул. Широка,64-100, вул. Суботівська,2 – будинки від котельні на вул. Широка,79а.

вул. Сяйво,11,13,15,17,19,21, вул. Широка,29,75,77, вул. Вигоди,21,36,54,56,58,60,62, вул. Ангарна,18, вул. Планерна,12, вул. Доробок,48, вул. Сластіона,58, вул. Низинна,52,60 – будинки від котельні на вул. Сяйво,17а.

вул. Роксоляни,28,51,57,59,63,65,65а, вул. Повітряна,92,94,65,88,68, вул. Сірка,2,25, вул. Суботівська,7,9,11,8,10,12, вул. Низинна,2,4,5, вул. Мундяка,8, вул. Калнишевського,1,2,4, 4а,6 – будинки від котельні на вул. Роксоляни,26а.

вул. Шевченка 318-416, вул. Річицька,9 – будинки від котельні на вул. Шевченка, 362а.

вул. Біберовича,9,11,13а, вул. Ожинова,1, вул. Порічкова,15 – будинки від котельні на вул. Ожинова, 5.

усі будинки на вул. Величковського – від котельні на вул. Величковського, 1.

Нагадаємо, гідравлічні випробування цьогоріч розпочалися у Львові з 20 травня. Львів’яни не матимуть гарячої води протягом місяця. Із повним графіком вимкнень по районах міста можна ознайомитися за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають близько місяця і створюють незручності для мешканців, які залишаються без гарячої води. У квітні 2018 року львів’яни навіть створили петицію до мерії з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування і скоротити термін їхнього проведення всього до 7 днів.

Депутати Львівської міськради підтримали цю петицію і встановили, що термін проведення гідравлічних випробувань не повинен перевищувати трьох тижнів. Втім якщо за цей час будуть виявлені аварійні ділянки на мережах, то роботи продовжуватимуть.

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