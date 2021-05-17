Гідравлічні випробування у Львові почнуться раніше. Графік

З 20 травня у Львові розпочинаються гідравлічні випробування. Через це львів’яни на місяць залишаться без гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

З 20 травня до 21 червня призупиняється постачання гарячої води:

споживачам Сихівського житлового масиву (пр. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька);

(пр. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька); споживачам по вул. Стрийська, Бондарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Гвардійська, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них вулиць (Рубчака, Тролейбусна, Кн.Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);

споживачам по вул. Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена.

споживачам мікрорайону «Новий Львів» (вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, П.Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам’янецька, Енергетична, Карманського).

(вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, П.Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам’янецька, Енергетична, Карманського). споживачам Шевченківського району по вулицях: Грінченка, Чигиринська, Мідна, Б.Хмельницького, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Дж. Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, П. Панча, Варшавська, Ю. Липи, пр.Чорновола, Підголоско, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська.

У свою чергу ЛКП «Залізничнетеплоенерго» повідомляє, що з 20 травня до 3 червня не буде подаватись гаряча вода в будинки за адресами:

вул. Виговського, 72, вул. Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11, вул. Любінська, 150-164, вул. Патона, 2-35, вул. Полтави, 34, вул. Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27, вул. Кричевського, 65 – від котельні на вул. Патона, 2а.

вул. Баштанна, 1, 3, вул. Виговського, 1-37, вул. Гірника, 1, вул. Городоцька, 241-249, вул. Головатого, 1-7, вул. Караджича, 13, 14, 14а, 16, 29а, б, в, вул. Любінська, 94-104, вул. Мисливська, 15, 27, 29, вул. Яворницького, 1а-11, вул. Патона, 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 12 – від котельні на вул. Караджича,11а.

вул. С.Петлюри, 2-53, Любінська, 89-107, вул. Виговського, 39-65, вул. Кульчицька, 1-16в, вул. Кульпарківська, 128-142, вул. Чувашська, 29, вул. Садова, 27а – будинки від котельні на вул. С.Петлюри, 4а.

вул. Кульпарківська, 154-180, вул. Виговського, 67-89, вул. Садова, 7, 9, 13, 15, вул. С.Петлюри, 34, вул. Володимира Великого, 48, 48а, вул. Перфецького, 3, 5, 11 – будинки від котельні на вул. Кульпарківська, 95а.

вул. Роксоляни, 33, вул. Широка, 64-100, вул. Суботівська, 2 – будинки від котельні на вул. Широка, 79а.

вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21, вул. Широка, 29, 75, 77, вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62, вул. Ангарна, 18, вул. Планерна, 12, вул. Доробок, 48, вул. Сластіона, 58, вул. Низинна, 52, 60 – будинки від котельні на вул. Сяйво, 17а.

вул. Роксоляни, 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а, вул. Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68, вул. Сірка, 2, 25, вул. Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12, вул. Низинна, 2, 4, 5, вул. Мундяка, 8, вул. Калнишевського, 1,2,4, 4а,6 – будинки від котельні на вул. Роксоляни, 26а.

вул. Шевченка, 318-416, вул. Річицька, 9 – будинки від котельні на вул. Шевченка, 362а.

dул. Біберовича, 9, 11,13а, вул. Ожинова, 1, вул. Порічкова, 15 – будинки від котельні на вул. Ожинова, 5.

усі будинки на вул. Величковського – від котельні на вул. Величковського, 1.

У міськраді Львова пояснюють: гідравлічні випробування проводять відповідно до чинного законодавства. Вони потрібні для того, щоб підготуватися до зими.

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«Гідравлічні випробування м це обов’язкова вимога, яку необхідно виконати, щоб забезпечити надійне і стабільне проходження опалювального сезону, зменшити і не допустити аварійності, побачити, де є слабкі місця і ліквідувати їх під час літньої ремонтної кампанії. Ми можемо проаналізувати тенденцію проходження опалювального сезону за минулі роки і побачити, що взимку у нас практично не відбувається аварійних ситуацій. Адже гідравлічні випробування дають можливість промоніторити теплові мережі на предмет потенційних витоків та замінити ці слабкі місця», – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Також у мерії наголошують, що цього року вперше під час гідравліки не будуть зупиняти подачу гарячої води до основних лікарень – котельні, які їх обслуговують, не зупинятимуть, а пізніше заклади охорони здоров’я переключать до інших джерел теплопостачання.

Як писав Львівський портал, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають близько місяця і створюють незручності для мешканців, оскільки на цей час зупиняється подача гарячої води до будинків. У квітні 2018 року львів’яни навіть створили петицію до міської ради з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування і скоротити термін їхнього проведення всього до 7 днів.

Депутати Львівської міськради підтримали цю петицію і встановили, що термін проведення гідравлічних випробувань не повинен перевищувати трьох тижнів. Втім якщо за цей час будуть виявлені аварійні ділянки на мережах, то роботи продовжуватимуть.

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