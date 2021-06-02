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Мешканець Львівщини обгорів під час спалювання сміття

Наталя Дуляба

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Під час спалювання сміття на відкритій території у Стрийському районі 52-річний чоловік отримав опіки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у вівторок, 1 червня, орієнтовно о 17:00 год. у селі Рудники, що неподалік Миколаєва. Тут під час спалювання сміття на відкритій території постраждав 52-річний чоловік.

Він отримав опіки обличчя, голови, шиї та обох передпліч І-ІІІ ступеня. Потерпілого забрали до Львова у 8-му лікарню.

Аби загасити палаюче сміття, рятувальників на місце не викликали.

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Нагадаємо, що спалювання сміття, особливо поліетилену й пластмаси, є небезпечним не лише для довкілля, а й для здоров’я. Під час горіння такі вироби виділяють токсичні речовини, що можуть провокувати низку хвороб.

Надзвичайники закликають мешканців Львівщини не палити сміття і суху траву, а також нагадують, що за спалювання сухостою передбачені штрафи.

Аби виявляти паліїв, в області працюють спеціальні рейдові групи, які накладають штрафи на порушників. Втім виписані штрафи палії наразі оплатили тільки на 20%. 

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