Львів програв суд щодо приміщення по вулиці Устияновича

Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційні скарги прокуратури та Львівської міської ради та залишив без змін рішення суду першої інстанції, який підтвердив законність права власності Львівської обласної ради на приміщення по вул. Устияновича, 14 у м. Львові.

Раніше, 18 лютого цього року, Господарський суд міста Києва відмовив Львівській обласній прокуратурі та Львівській міській раді у задоволенні позову до Львівської обласної ради про скасування державної реєстрації права власності та витребування майна за адресою м. Львів, вул. Устияновича, 14.

Приміщення на Устияновича, 14 Львівська обласна рада у 2017 році продала з аукціону приватному підприємству «Біола». Львівська міська рада переконана, що обласна рада незаконно оформила право власності на це майно та намагалася в судах позбавити цього права.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що приміщення фтизіопульмонологічної служби на вулицях Лемківській, 24, Личаківській, 233 Устияновича, 14 після реорганізації мають бути продані на відкритому аукціоні.

Львівська обласна рада вставила на продаж ці об’єкти комунальної власності, як такі, що не використовуються департаментом охорони здоров’я.

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