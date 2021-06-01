Мешканці Львівщини хотіли вивезти до Польщі майже 1700 пачок сигарет

За день митники викрили трьох мешканців Львівщини, які везли до Польщі контрабанду сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

Чергових сигаретних контрабандистів викрили у вівторок, 1 червня, у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець». Всі вони хотіли потайки перевезти до Польщі майже 1700 пачок із цигарками.

Так, перших двох порушників затримали у Шегинях. Це були мешканці Львівщини, які прибули в пункт пропуску на мікроавтобусах Renault та Fiat. В одному з них було 495 пачок, в іншому – 435. Сигарети містились у конструктивних порожнинах автомобілів.

Ще однин контрабандист, теж житель Львівської області, попався у Краковці. Він у підлозі мікроавтобуса Volkswagen Transporter облаштував спеціальний сховок, куди помістив частину цигарок, іншу – запхав у паливний бак. Загалом чоловік хотів вивезти до Польщі 765 пачок сигарет.

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За цими фактами митники склали протоколи за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Всі сигарети й автомобілі вилучили, вартість цигарок буде встановлена додатково.

Справи скерують до суду, який і буде обирати покарання контрабандистам.

Нагадаємо, нещодавно на польському кордоні зактримали українця, який «нафарширував» свій мікроавтобус 5400 пачками сигарет.

Загалом торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Галицька митниця