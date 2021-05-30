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П'ять років тому сталася Грибовицька трагедія. Хронологія кількох днів

Юлія Осим

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П’ять років тому — 30 травня 2016 року — у Львові сталася Грибовицька трагедія. Під час гасіння пожежі, що виникла на полігоні, частина сміттєзвалища обвалилася. Тоді загинули четверо осіб.

У ході проведення рятувальних робіт через підпал полігону під завалами сміття опинилися троє рятувальників і еколог комунального підприємства. Двоє рятувальників — Андрій Вненкевич і Богдан Юнко — служили у Жовкві, а третій — Юрій Рудима — працював у Рава-Руській. Тіло 61-річного еколога ЛКП «Збиранка» Олександра Бутіна так і не знайшли.

Як писав Львівський портал, усе почалося із пожежі на сміттєзвалищі, яка спалахнула 28 травня.

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30 травня, орієнтовно о 15.30,  на Грибовицькому сміттєзвалищі трапився обвал сміття, під завалами опинилася пожежники. Після цього стало відомо, що шанси врятувати людей з-під завалів Грибовицького сміттєзвалища мізерні.

31 травня, близько 15.30 рятувальники знайшли тіло колеги. Загиблим, якого знайшли, виявився пожежник з міста Рава-Руська.

Водночас, мер Львова Андрій Садовий запевняє, що не отримував жодних пропозицій щодо рекультивації сміттєзвалища.

Словам Садового не вірять активісти, які принесли йому смітники.

У той час Садовий проігнорував сесію, сховавшись за спинами владик.

Станом на 19:30 виявлено тіла двох загиблих рятувальників, що опинилися під завалами сміття. Ними виявились Рудий Юрій – начальник ДПРП-48 м. Рава-Руська та Вненкевич Андрій – начальник караулу ДПРЧ-17 м. Жовква.

1 червня у Львові оголосили жалобу за загиблими рятувальниками.

Активісти також допитали мера Львова Садового по Грибовичах.

Після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак ініціює перевірки всіх сміттєзвалищ в Україні.

Як Садовий вперше «вляпався» в Грибовицьке сміття, читайте тут.

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Фото ЗМІ

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