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Від початку доби на Донбасі – п'ять обстрілів, поранено українського бійця

Юлія Осим

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Від початку доби, 28 травня, на Донбасі зафіксовано 5 порушень тиші російськимим збройними формуваннями. Під час обстрілів у напрямку Пісків окупанти поранили військовослужбовця ЗСУ. Про це інформує пресслужба ООС, передає Львівський портал.

Так, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Також у районі населеного пункту Гранітне окупанти використали великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по українських позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

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Зазначається, що на обстріли ворога українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, 9 порушень режиму тиші зафіксували в зоні ООС минулої доби, 27 травня. Під час обстрілів російський снайпер вбив українського воїна.

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