До кінця року перекривають ще одну частину вулиці Бандери

З п’ятниці, 27 травня, перекривають перекриють рух транспорту на ще одній частині вул. Степана Бандери – від вул. Антоновича до вул. Героїв УПА. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, з 08.00 год. 28 травня і до 20.00 год. 31 грудня буде перекрито рух транспорту на вул. С. Бандери – на відрізку від вул. Антоновича до вул. Героїв УПА. Однак змін у русі транспорту по вул. Антоновича і вул. Героїв УПА це не спричинить.

Роботи проводить ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

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Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік наприкінці вересня. Тут збираються відремонтувати трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконує компанія «Онур», вони обійдуться міському бюджету у 209,5 млн грн.

Проєкт реконструкції вул. Степана Бандери мерія затвердила ще наприкінці 2018 року. Тут замінять всі мережі, трамвайні рейки, прокладуть новий колектор, облаштують велодоріжки та парковки. Після всіх робіт вулиця не буде повністю замощена бруківкою, що обурило частину львів’ян. Небайдужі мешканці збирались на акцію протесту, аби «не дати розікрасти автентичну бруківку» з вул. Степана Бандери.

Згодом у мерії Львова запевнили, що після реконструкції 70-80% вул. Степана Бандери будуть замощені бруківкою, решта – римським каменем. Як виглядатиме оновлена вулиця, дивіться ТУТ.

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