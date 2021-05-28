999 тисяч жителів України отримали першу дозу covid-вакцин

В Україні з 24 лютого першу дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2 отримали 999 072 особи, отримали обидві дози й повністю імунізовані 116 934 особи. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 999 074 особи.

Минулої доби, 27 травня, 16 293 людини щепили проти COVID-19: одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані – 9 410 людей. У четвер працювали 254 мобільних бригад і 1485 пунктів щеплення.

Додамо, що згідно з даними РНБО, на Львівщині першу дозу вакцини отримали 70 728 людей, другу – 5 741 мешканець області.

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На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням. Також на стадіоні «Арена Львів» планують відкрити центр вакцинації населення.

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