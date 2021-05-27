У Львові 17 гуртожитків досі очікують на перехід у комунальну власність

У Львові залишилося 17 гуртожитків, які ще не перейшли в комунальну власність міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Мешканці цих гуртожитків – це люди, які роками працювали на різних підприємствах, не отримавши обіцяного житла для проживання. Тому вони продовжують жити у гуртожитках від цих підприємств і, відповідно, хочуть приватизувати хоча б ті приміщення, в яких прожили все життя. Однак балансоутримувачі цих гуртожитків не хочуть віддавати «свої» квадратні метри для своїх працівників. Тому часто застосовують різні методи, щоб забрати у них це житло», – зауважує новообрана голова наглядової ради з питань гуртожитків у Львові Любов Давидович.

Як відомо на нещодавньому засіданні членів Наглядової ради при Львівській міській раді з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках і прибудинкових територій міста Львова, обрали новий керівний склад ради. Очолила наглядову раду депутатка Львівської міської ради Любов Давидович. Її кандидатуру підтримали одноголосно.

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Заступницею обрали громадську активістку Людмилу Поліщук, а секретарем – головну спеціалістку відділу планування обліку та розподілу житла управління житлового господарства ЛМР Марію Сенів.

Наглядова рада займається процесом передачі гуртожитків у комунальну власність міста. На сьогодні з 51 гуртожитку в комунальну власність передано 34 гуртожитки. Загалом у Львові залишилося ще 17 гуртожитків, які не перейшли в комунальну власність. 5 з них, щоправда, вже на фінальній стадії переходу на баланс міста також. Мешканці не проти таких змін, але балансоутримувачі – проти.

Найбільше проблем у Львові із «славнозвісними» гуртожитками колишнього «ЛАЗу», заводу ВАТ «Іскра», ВАТ «Львівський завод фрезерних верстатів».

Як повідомляв Львівський портал, 20 квітня 2016 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №1076 щодо удосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків. Відповідний законопроект підтримали 252 народних депутатів.

Однак 20 травня 2016 року Президент України Петро Порошенко застосував право вето до Закону щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Співавтор законопроекту щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків Ігор Васюник тоді заявляв, що «Радники та друзі президента зробили йому дуже погану послугу».

Після цього обурені мешканці гуртожитків пікетували Порошенка.

Детальніше про проблему мешканців гуртожитків читайте у нашому матеріалі: «Приватизацію житла у гуртожитках знову відклали в шухляду. Зріє соціальний «вибух».

1 червня 2017 року президент Петро Порошенко таки підписав закон про приватизацію житла у гуртожитках.