В Україні збільшать виплати при народженні дитини: уряд схвалив проєкт

Кабмін схвалив проєкт закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», згідно з яким передбачено збільшення виплат при народженні чи усиновленні дитини. Зокрема, державна допомога родинам пропонується у розмірі 50 тисяч грн. Про це йшлося на засіданні уряду 26 травня, передає Львівський портал.

Так, передбачається збільшення обсягу виплат українцям при народженні або усиновленні дитини з 41 тисячі до 50 тисяч грн. При підтримці законопроєкту Верховною Радою збільшені виплати здійснюватимуть з 1 січня 2022 року. Зазначимо, це вперше збільшення метеріальної виплати з 2014 року.

«Це не остаточне збільшення. З 2023 року і в подальшому пропонується збільшення розміру такої допомоги на прогнозний показник інфляції. Звичайно, що прямі виплати – це лише частина підтримки молодих родин. Разом з тим, ми будемо покращувати якість медицини для дітей, будувати нові дитячі садочки, школи, дамо можливість молодим родинам придбати власне житло в рамках програми пільгової іпотеки», – пояснив прем’єр Денис Шмигаль.

Зазначимо, що виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

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На сьогодні розмір допомоги складає 41 280 грн, з яких 10 320 грн виплачуються одразу, а решта – протягом наступних 36 місяців.

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