У двох районах Львова 27 травня не буде води: перелік вулиць

Упродовж дня, 27 травня, у Залізничному та Франківському районах Львова відключать водопостачання. Як повідомили у «Львівводоканалі», подачу води буде припинено через перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. С. Бандери. Про це передає Львівський портал.

Відтак, з 09:30 до 18:00 без води у Залізничному та Франківському районах залишаться вулиці:

Архітекторська – всі будинки

Глибока – всі будинки

Єфремова – парні №20-32, непарні №1-37

Карпінського – всі будинки

Київська – всі будинки

Коновальця – парні №4-20, непарні №1-23

Новий Світ – всі будинки

Русових – всі будинки

С.Бандери – всі будинки

Старицького – всі будинки

Японська – всі будинки

У ЛМКП «Львівводоканал» зазначили, що після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі, під час якої можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Нагадаємо, що 20 травня у розпочалися щорічні гідравлічні випробування.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.