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У двох районах Львова 27 травня не буде води: перелік вулиць

Юлія Осим

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Упродовж дня, 27 травня, у Залізничному та Франківському районах Львова відключать водопостачання. Як повідомили у «Львівводоканалі», подачу води буде припинено через перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. С. Бандери. Про це передає Львівський портал.

Відтак, з 09:30 до 18:00 без води у Залізничному та Франківському районах залишаться вулиці:

  • Архітекторська – всі будинки
  • Глибока – всі будинки
  • Єфремова – парні №20-32, непарні №1-37
  • Карпінського – всі будинки
  • Київська – всі будинки
  • Коновальця – парні №4-20, непарні №1-23
  • Новий Світ – всі будинки
  • Русових – всі будинки
  • С.Бандери – всі будинки
  • Старицького – всі будинки
  • Японська – всі будинки

У ЛМКП «Львівводоканал» зазначили, що після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі, під час якої можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Нагадаємо, що 20 травня у розпочалися щорічні гідравлічні випробування.

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