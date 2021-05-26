У двох районах Львова 27 травня не буде води: перелік вулиць

Упродовж дня, 27 травня, у Залізничному та Франківському районах Львова відключать водопостачання. Як повідомили у «Львівводоканалі», подачу води буде припинено через перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. С. Бандери. Про це передає Львівський портал.
Відтак, з 09:30 до 18:00 без води у Залізничному та Франківському районах залишаться вулиці:
- Архітекторська – всі будинки
- Глибока – всі будинки
- Єфремова – парні №20-32, непарні №1-37
- Карпінського – всі будинки
- Київська – всі будинки
- Коновальця – парні №4-20, непарні №1-23
- Новий Світ – всі будинки
- Русових – всі будинки
- С.Бандери – всі будинки
- Старицького – всі будинки
- Японська – всі будинки
У ЛМКП «Львівводоканал» зазначили, що після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі, під час якої можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
Нагадаємо, що 20 травня у розпочалися щорічні гідравлічні випробування.
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Юлія Осим