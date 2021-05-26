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Наркозбувачу з Жовківщини «світить» 10 років тюрми

Вероніка Рой

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Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою жителю Жовківщини, що займався збутом наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

40-річний чоловік впродовж квітня-травня цього року при особистій зустрічі збував наркозалежним особам району «Метадон». Правоохоронці затримали фігуранта при черговому продажі наркотичного засобу.

У ході проведення обшуків виявили: нарковмісні таблетки, пакетики з розфасованою порошкоподібною речовиною, зовні схожою на «метадон», шприци, кошти, отримані від реалізації наркотиків, та інші предмети злочинної діяльності.

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Наразі суд обрав 40-річному жителю смт.Куликів, якого підозрюють у незаконному збуті наркотичних засобів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ч.2 ст.307 КК України).

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

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Фото: обласна прокуратура

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