На Донбасі ворожий снайпер поранив українського захисника

Протягом вівторка, 25 травня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Один наш захисник отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, минулої доби російські найманці вісім разів обстріляли наших військових на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь по українських позиціях у районі Новомихайлівки, Новгородського, Водяного, Світлодарська, Золотого-4, Березового.

При цьому противник використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

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Від початку доби 26 травня біля Авдіївки вже «працював» ворожий снайпер, який поранив одного українського військового.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан його здоров’я є задовільний.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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