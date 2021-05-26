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На Донбасі ворожий снайпер поранив українського захисника

Наталя Дуляба

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Протягом вівторка, 25 травня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Один наш захисник отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, минулої доби російські найманці вісім разів обстріляли наших військових на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь по українських позиціях у районі Новомихайлівки, Новгородського, Водяного, Світлодарська, Золотого-4, Березового.

При цьому противник використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

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Від початку доби 26 травня біля Авдіївки вже «працював» ворожий снайпер, який поранив одного українського військового.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан його здоров’я є задовільний.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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