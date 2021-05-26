Гідравлічні випробування у Львові: скільки проривів виявили на трубопроводах

Менш ніж за тиждень від початку гідравлічних випробувань у Львові тепловики виявили 13 проривів на трубопроводах та ще майже три десятки дефектів. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Станом на 25 травня, тобто за п’ять днів від старту гідравлічних випробувань, тепловики виявили низку проривів і дефектів на трубопроводах ТЕЦ-1 та ТЦ «Північна».

Так, на ТЕЦ-1 (весь Сихів, Новий Львів) знайшли сім дефектів на трубопроводах та стільки ж прорирів на вулицях: Козельницькій, Луганській, Антоненка-Давидовича, просп. Червоної Калини, на перехрестях Луганська – Тернопільська, Червоної Калини – Хоткевича, Червоної Калини – Антоненка-Давидовича.

Щодо ТЦ «Північна», яка охоплює Шевченіквський район, то тут виявили аж 19 дефектів на трубопроводах, а також шість проривів на таких вулицях: Берестяній (бічна вул. Миколайчука, 1), Миколайчука, 7; Миколайчука, 4; Панківського, 6; Творча, 14; ЦТП Інструментальна, 11.

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Водночас у «Львівтеплоенерго» запевняють, що працівники підприємства «вчасно та якісно ліквідовують пориви та дефекти», аби максимально якісно підготуватись до опалювального сезону 2021-2022 рр.

Нагадаємо, гідравлічні випробування цьогоріч розпочалися у Львові з 20 травня. Львів’яни не матимуть гарячої води протягом місяця. Із повним графіком вимкнень по районах міста можна ознайомитися за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають близько місяця і створюють незручності для мешканців, які залишаються без гарячої води. У квітні 2018 року львів’яни навіть створили петицію до мерії з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування і скоротити термін їхнього проведення всього до 7 днів.

Депутати Львівської міськради підтримали цю петицію і встановили, що термін проведення гідравлічних випробувань не повинен перевищувати трьох тижнів. Втім якщо за цей час будуть виявлені аварійні ділянки на мережах, то роботи продовжуватимуть.

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