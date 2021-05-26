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Автобусний маршрут №22 почне курсувати до Волі-Гомулецької

Олександра Грибалева

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З п’ятниці, 28 травня, до села Воля-Гомулецька, яке увійшло до Львівської ОТГ, запускають міський маршрут №22. Це роблять з метою вирішення питання транспортного сполучення цього населеного пункту зі Львовом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами начальника управління транспорту ЛМРОреста Олеськіва, до села Воля-Гомулецька курсував приватний приміський перевізник, який мав окремі рейси із заїздом у це село. Проте, перевізник з незрозумілих причин перестав туди курсувати.

«Ми звертались в обласну адміністрацію щодо відновлення цього маршруту, однак це не вдається зробити. Тому плануємо запустити туди автобусний маршрут № 22, який курсує до смт. Брюховичі: ми продовжимо цей маршрут до с. Воля-Гомулецька. Враховуючи, що є погана ділянка дороги на відрізку між смт. Брюховичі і с. Воля-Гомулецька, то зараз Шевченківська РА працює над ремонтом цієї частини дороги. У четвер плануємо тестово проїхатись автобусом по цьому маршруту, а з п’ятниці запустити його в роботу», – розповів Орест Олеськів.

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Зазначимо, що вартість проїзду буде така ж, як у межах міста Львова. Відповідно, якщо маршрут запустять у п’ятницю, то вартість проїзду становитиме 10 грн.

Нагадаємо, У п’ятницю, 21 травня, у Львові офіційно вирішили підняти вартість проїзду в маршрутках та електротранспорті до 10 грн. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету ЛМР.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові створили новий автобусний маршрут №63, який курсуватиме від центру Львова до села Воля-Гомулецька. У зв’язку з цим закоротили маршрут № 22. Відповідне рішення було прийнято у п’ятницю, 26 березня 2021 року, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради.

Станом на сьогодні маршрут №63 не курсує.

Фото ілюстративне

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