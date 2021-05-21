Стало відомо, коли почне діяти новий тариф на проїзд у громадському транспорті Львова

Новий тариф на проїзд у автобусах та електротранспорті Львова почне діяти вже з четверга, 27 травня. Про це повідомив начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

«Сьогодні виконавчий комітет ухвалив два рішення щодо коригування тарифу на проїзд в громадському транспорті. Згідно з прийнятими рішеннями, нові тарифи вступають в дію з дати їх опублікування, тому це буде з четверга, 27 травня», – цитує Ореста Олеськіва пресслужба міськради Львова.

Як відомо, 21 травня виконавчий комітет погодив нову вартість проїзду у громадському транспорті Львова. Тепер за одну поїздку в електротранспорті львів’янам доведеться платити 10, 9 або 8,50 грн, в залежності від способу оплати, а в маршрутках – 10 грн.

«Згідно з ними економічна вартість проїзду в автобусах становить 14 грн 60 коп, і 12 грн 40 коп – для електротранспорту. Однак, враховуючи можливості мешканців, прийняли компромісне рішення – 10 грн для автобусів, 10 грн базовий для електротранспорту і 9 грн та 8 грн 50 коп в залежності від способу придбання квитка. Відзначу, що постановою Кабміну щодо розрахунку тарифу вимагається проводити зміни, якщо зростає вартість пального на 10%. На сьогодні ми маємо зростання більше ніж на 15%. Також по всіх інших показниках – вартість матеріалів, запчастин, заробітна плата, які входять в тариф, маємо зростання на 20-30%. Тому ми зобов’язані були коригувати тариф», – прокоментував начальник управління транспорту ЛМР.

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У міськраді Львова додають, що у транспорті буде збережено пільговий проїзд для усіх категорій пільговиків, зокрема і пенсіонерів.

Додамо, що чинні наразі тарифи на проїзд у львівських маршрутках встановили на початку 2019 року, а в електротранспорті – на початку 2020-го.

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