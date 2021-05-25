У Жовкві затримали наркодилера

24 травня правоохоронці затримали наркодилера, що розповсюджував «метадон» у Жовкві та навколишніх селах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, 39-річний мешканець одного з сіл Львівського району неодноразово здійснював збут наркотичних засобів.

24 травня правоохоронці провели обшуки за місцем його проживання, під час яких виявили та вилучили нарковмісні таблетки, пакетики з розфасованою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на метадон, шприці, грошові кошти, отримані від реалізації наркотиків, та інші речові докази.

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Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Зловмисника затримали, зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру у збуті наркотиків ( ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання –позбавленням волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція