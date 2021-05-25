У Моршині протягом останніх днів не фіксують хворих на Covid. Там провакцинували 64% населення

У курортному містечку Моршин, що на Львівщині, триває проєкт, що передбачає масову вакцинацію мешканців від коронавірусу. Станом на сьогодні у місті Covid-щеплення вже отримали 64% населення. Про це 25 травня під час брифінгу повідомив регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут, передає Львівський портал.

Зазначимо, у середині квітня у Моршині стартувала масова вакцинація мешканців від Covid. Планується, що під час експерименту щеплення отримають 70% населення. За словами Олега Когута, наразі вакцину отримали 64% жителів Моршина.

Крім цього протягом останніх днів у курортному містечку не фіксують нових хворих на коронавірус. Тож він припускає, що можливо саме вакцинація дає такий ефект.

«Ми проводимо експеримент у місті Моршин. Я можу зауважити, що протягом останніх днів у місті захворюваності на коронавірус немає. Це не означає, що її не буде. Але ефективність, напевно, є. На жаль, ми поки що не змогли вийти на орієнтир, який встановили – це 70% охоплення населення. Зараз ми провакцинували орієнтовно 64% населення Моршина. Але я думаю, що все ж цього показника доб’ємося», – каже регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусу.

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Він не виключає, що аналогічні експерименти можуть провести і у інших містах Львівщини. Втім на це потрібне погодження від уряду та Міністерства охорони здоров’я.

«Поки що пропозицій немає. Але думки безумовно є. Можливо, навіть не чекаючи досвіду Моршина, спробуємо робити щось подібне в інших містах Львівщини. Але це залежиться від МОЗу та уряду. Якщо ж рішення буде прийнято, безумовно ми погодимося на це. Це цікавий досвід, який в Україні ще не здійснювався. Я думаю, що він повинен дати ефект», – додає Олег Когут.