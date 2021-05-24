Литва заборонила всі авіарейси, маршрут яких проходить над територією Білорусі

У понеділок, 25 травня, на засіданні Литовський уряд заборонив прибуття і відбуття літаків, які пролітають через Білорусь. Про це Львівському порталу повідомляє Європейська правда з посиланням на Delfi.

Відтак, з півночі (00:00) 25 травня 2021 року ця заборона набуде чинності.

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте зазначила, що таке рішення прийняли задля безпечних польотів мандрівників.

Реклама партнерів

Крім того МЗС Литви закликало своїх громадян покинути Білорусь та утриматись від мандрівок туди.

Міністр транспорту та шляхів сполучення Марюс Скуодіс уточнив: “Будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені.” Та додав, що це не означає заборону на польоти, а потребує зміни маршрутів.

Габріель Лансбергіс – міністр закордонних справ Литви заініціював заборонити білоруським авіакомпаніям літати до країн ЄС і застосувати четвертий пакет санкцій до компанії Belavia. За словами міністра, інші країни підтримують таку ідею і Литовський уряд сподівається на прийняття Європейським Союзом такого ж рішення.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 23 травня уряд Білорусі підняв винищувачі для того, щоб посадити у Мінську літак авіакомпанії Ryanair нібито для перевірки на наявність вибухових пристороїв, яких так і не знайшли. На борту літака перебував Роман Протасевич – засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA якого затримали спецслужби режиму невизнаного президента Лукашенка.

Ця резонансна подія не залишилась поза увагою світу, а Литва і Польща назвали її актом державного тероризму. ЄС повідомив Білорусь про можливі наслідки та розглядає питання про подальші санкції щодо уряду Білорусі і зокрема самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Після цього європейські авіакомпанії почали оминати Білорусь, не чекаючи офіційних заборон ЄС.

Фото: Укрінформ

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.