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Литва заборонила всі авіарейси, маршрут яких проходить над територією Білорусі

Руслана Заклінська 

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У понеділок, 25 травня, на засіданні Литовський уряд заборонив прибуття і відбуття літаків, які пролітають через Білорусь. Про це Львівському порталу повідомляє Європейська правда з посиланням на Delfi.

Відтак, з півночі (00:00) 25 травня 2021 року ця заборона набуде чинності.

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте зазначила, що таке рішення прийняли задля безпечних польотів мандрівників.

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Крім того МЗС Литви закликало своїх громадян покинути Білорусь та утриматись від мандрівок туди.

Міністр транспорту та шляхів сполучення Марюс Скуодіс уточнив: “Будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені.” Та додав, що це не означає заборону на польоти, а потребує зміни маршрутів.

Габріель Лансбергіс – міністр закордонних справ Литви заініціював заборонити білоруським авіакомпаніям літати до країн ЄС і застосувати четвертий пакет санкцій до компанії Belavia. За словами міністра, інші країни підтримують таку ідею і Литовський уряд сподівається на прийняття Європейським Союзом такого ж рішення.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 23 травня уряд Білорусі підняв винищувачі для того, щоб посадити у Мінську літак авіакомпанії Ryanair нібито для перевірки на наявність вибухових пристороїв, яких так і не знайшли. На борту літака перебував Роман Протасевич – засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA якого затримали спецслужби режиму невизнаного президента Лукашенка.

Ця резонансна подія не залишилась поза увагою світу, а Литва і Польща назвали її актом державного тероризму. ЄС повідомив Білорусь про можливі наслідки та розглядає питання про подальші санкції щодо уряду Білорусі і зокрема самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Після цього європейські авіакомпанії почали оминати Білорусь, не чекаючи офіційних заборон ЄС.

Фото: Укрінформ

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