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Авіакомпанії оминають Білорусь, не чекаючи офіційних заборон — ЗМІ

Юлія Осим

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Щонайменше два рейси авіакомпанії AirBaltic обходять повітряний простір над Білоруссю після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair Афіни – Вільнюс, на борту якого перебував білоруський опозиціонер. Про це повідомляє Єврорадіо.

Так, 23 травня у Мінську затримали засновника опозиційних Telegram-каналів Романа Протасевича. Білорусь підняла винищувачі, щоб перехопити рейсу Ryanair.

Відтак, не чекаючи офіційної заборони, авіакомпанії починають облітати Білорусь.

«Авіакомпанії вирішили уникати повітряного простору Білорусі, не чекаючи офіційних заборон. Щонайменше два рейси AirBaltic літають по Білорусі. Це рейс Рига – Одеса та Рига – Тбілісі», – йдеться у повідомленні.

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Як видно зі скріншотів, рейс з Риги на Одесу оминув територію Білорусі над Литвою та Польщею, а з Риги на Тбілісі – рушив через повітряний простір Росії.

Зазначимо, що примусову посадку літака Ryanair Білорусь здійснила у неділю, 23 травня. На борту рейсу Ryanair Афіни – Вільнюс прямував засновник опозиційного Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Літак завернули до Мінська за командою білоруських диспетчерів через повідомлення про нібито замінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Романа та його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

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