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У Червонограді надзвичайники врятували під час пожежі жінку

Ольга Денисяка

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22 травня у Червонограді загорлась квартира п’ятповерхового будинку. Під час пожежі надзвичайники врятували 58-річну власницю помешкання. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Так, 22 травня о 15:26 год. рятувальникам повідомили, що на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку на вул. Шевченка 11 загорілась квартира.

Рятувальники негайно приїхали на місце події і почали гасити пожежу. Із задимленого помешкання надзвичайники вивели власницю та передали її медичним працівникам. Під час пожежі 58-річна жінка отруїлася димом, однак від  госпіталізації відмовилась.

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Пожежу локалізували о 15:45 год.  та о 16:02 год.  ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 м кв.

До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтехніки та 7 чоловік особового складу.  Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС

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