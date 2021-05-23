У Червонограді надзвичайники врятували під час пожежі жінку

22 травня у Червонограді загорлась квартира п’ятповерхового будинку. Під час пожежі надзвичайники врятували 58-річну власницю помешкання. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Так, 22 травня о 15:26 год. рятувальникам повідомили, що на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку на вул. Шевченка 11 загорілась квартира.

Рятувальники негайно приїхали на місце події і почали гасити пожежу. Із задимленого помешкання надзвичайники вивели власницю та передали її медичним працівникам. Під час пожежі 58-річна жінка отруїлася димом, однак від госпіталізації відмовилась.

Реклама партнерів

Пожежу локалізували о 15:45 год. та о 16:02 год. ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 м кв.

До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтехніки та 7 чоловік особового складу. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС