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На Самбірщині згорів житловий будинок

Ольга Денисяка

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Вночі 22 травня у селі Кривка Самбірського району згорів житловий будинок. Під час пожежі ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Так, 22 травня о 02:37 год. рятувальники отримали повідомлення про пожежу в  с. Кривка Самбірського району в дерев’яному житловому будинку.

Пожежу локалізували о 03:57 год. та повністю ліквідували о 04:33 год.

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Вогонь повністю знищив житловий будинок. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.  Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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