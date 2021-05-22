На Самбірщині згорів житловий будинок

Вночі 22 травня у селі Кривка Самбірського району згорів житловий будинок. Під час пожежі ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.
Так, 22 травня о 02:37 год. рятувальники отримали повідомлення про пожежу в с. Кривка Самбірського району в дерев’яному житловому будинку.
Пожежу локалізували о 03:57 год. та повністю ліквідували о 04:33 год.
Вогонь повністю знищив житловий будинок. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
До ліквідації пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.
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Ольга Денисяка