На Самбірщині згорів житловий будинок

Вночі 22 травня у селі Кривка Самбірського району згорів житловий будинок. Під час пожежі ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Так, 22 травня о 02:37 год. рятувальники отримали повідомлення про пожежу в с. Кривка Самбірського району в дерев’яному житловому будинку.

Пожежу локалізували о 03:57 год. та повністю ліквідували о 04:33 год.

Реклама партнерів

Вогонь повністю знищив житловий будинок. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.