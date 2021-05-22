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Львівський грепплінгіст став чемпіоном України

Ольга Денисяка

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16-річний представник Львівщини Гліб Данчевський став абсолютним чемпіоном України з греплінгу серед юнаків та юніорів. На змаганнях борець також виконав норматив для присвоїння звання кандидата в майстри спорту. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

У Житомирі днями відбувся Чемпіонат України з греплінгу. Спортсмени змагались не тільки за медалі, а й за право ввійти до складу національної збірної та представляти  Україну на міжнародних змаганнях.

Абсолютним чемпіоном серед юнаків та юніорів став 16-річний представник Львівщини Гліб Данчевський.

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Довідково

Греплінг – спортивне єдиноборство, в основі якого лежить позиційне маневрування двох спортсменів, кожен з яких за допомогою больових та задушливих прийомів намагається підкорити суперника, а також набрати більшу кількість очок в процесі боротьби за допомогою різних технічних прийомів.

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