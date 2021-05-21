В Україні стартує основна сесія ЗНО

21 травня в Україні тестуванням з хімії стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Про це інформує Львівський портал.

Цього року на Львівщині діятимуть 116 пунктів тестування. Складатимуть тестування на Львівщині 28 249 дітей. Вже 21 травня стартуватиме ЗНО з хімії.

У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти заявляли, що кожен учасник на своїй інформаційній сторінці має запрошення перепустку у пункт тестування, з якою необхідно прийти. Це може бути паперовий варіант, також його можна сфотографувати. Крім цього абітурієнт повинен із собою взяти:

оригінал сертифікату

оригінал паспорту/ ID-картка може бути через додаток «Дія»

дві ручки чорного кольору

дві медичні маски

Вхід у пункт тестування починається о 09:50, а завершується – о 10:50.

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ЗНО проходитиме з дотриманням карантинних вимог. У всіх пунктах тестування будуть санітайзери, засоби для обробки поверхонь. При вході усім учасникам ЗНО вимірюватимуть температуру. В аудиторіях буде по 15 осіб, дистанція між ними становитиме 1,5 – 2 метри.

Розклад ЗНО-2021:

21 травня – тестування з хімії;

24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов;

25 травня – тестування з англійської мови;

28 травня – тестування з математики;

1 червня – тестування з української мови, української мови і літератури;

4 червня – тестування з історії України;

7 червня – тестування з фізики;

10 червня – тестування з біології;

15 червня – тестування з географії.

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