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МОЗ хоче відкрити центри вакцинації проти Covid у спортцентрах та школах

Вероніка Рой

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Міністерство охорони здоров’я планує розмістити центри вакцинації проти COVID-19 на декількох майданчиках, зокрема, у спортивних центрах, великих лікарнях, школах тощо. Про це повідомив новообраний міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у колонці для «Української правди. Життя».

«Найближчим часом ми плануємо підготувати та відкривати центри вакцинації. Ці центри будуть базуватися на кількох можливих майданчиках, наприклад, спортивних центрах, великих лікарнях, школах тощо», – розповів Ляшко.

Міністр додав, що окрім нових пунктів вакцинацій, є резерв рутинних.  Вони мають забезпечити доступ великої кількості населення до вакцинації водночас.

«Очікуємо значної партії вакцин і будемо готові їх використати якнайбільш ефективно», – запевняє Ляшко.

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Нагадаємо, в Україні працюють 2127 пунктів щеплення проти COVID-19. На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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