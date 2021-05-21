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Донька Козловського облаштує новий готель у пам’ятці в центрі Львова

Вероніка Рой

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Будівлю на проспекті Свободи, 11 у Львові, що є пам’яткою архітектури, реконструюють під готель. Також для облаштування нового готелю проведуть міжнародний архітектурний конкурс. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради у п’ятницю, 21 травня, передає Львівський портал.

Містобудівні умови та обмеження на реставрацію будівлі у центрі Львова на проспекті Свободи, 11, отримала донька львівського бізнесмена Григорія Козловського Софія Максимець. Також виконком дозволив облаштувати приміщення  у горищному просторі будівлі.

Будівля розташована у центральній частині міста у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови, у межах історичного ареалу міста.

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У Львові оголосять міжнародний архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію реставрації будівлі на просп. Свободи, 11. Переможець отримає 500 тисяч гривень. Загалом на проведення конкурсу скерують мільйон гривень.

«Мільйон гривень виділяється, щоби провести якісний архітектурний проєкт по реставрації даної будівлі. Якщо під час реалізації даного проєкту будуть якісь відхилення, то ми  вернемося до цього питання і будемо достатньо жорстко на це реагувати. Тому що це центральна частина. Так, ця будівля потребує дуже серйозної реставрації. Але треба її зробити перфектно, щоб вона була дійсно окрасою міста і прикладом модерної будівлі у центрі міста», – прокоментував мер Львова Андрій Садовий.

Зауважимо, будівля на проспекті Свободи, 11, на реставрацію якого Софія Максимець отримала містобудівні умови та обмеження, знаходиться впритул до «Гранд готелю». Його власником є Григорій Козловський.

Додамо, що Софія Максимець також є власницею готелю, який будується на вулиці Дорошенка, 2, що теж поруч із «Гранд готелем» та  будівлею на проспекті Свободи, 11. Для будівництва готелю на Дорошенка теж був оголошений міжнародний архітектурний конкурс.

Будинок на проспекті Свободи, 11 збудований у 1882 році. У 1891 році в цьому домі був відкритий готель «Центральний». За радянських часів на першому поверсі працювало популярне кафе «Львів’янка». Після останньої реконструкції будівлі у 1990—1992 років вона стала частиною готельно-ресторанного комплексу «Ґранд-готель».

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