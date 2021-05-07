Виправну колонію №48 у Львові виставили на аукціон

Виправну колонію №48, що на вулиці Хуторівка, 2 у Львові, виставили на аукціон. Об’єкт мають намір продати за понад 132 млн грн. Про це інформує Міністерство юстиції.

На продаж виставили близько сотні об’єктів нерухомості, розташованих на земельній ділянці площею 10,7 га.

«Ще один недіючий об’єкт пенітенціарної системи виставлено на аукціон – Львівська виправна колонія №48», – повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Стартова ціна лоту становить понад 132,5 млн грн. Аукціон відбудеться 3 червня. Детальніше про аукціон можна дізнатися за посиланням.

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Зазначимо, виправна колонія №48 перебуває у власності Мін’юсту. Ще у вересні 2020 року у міністерстві заявили про намір виставити на продаж територію колонії на Хуторівці. Земельну ділянку та будівлі, що розташовані на території планують продати, аби збудувати нове СІЗО на вул. Збиральній.

Торік у вересні у міськраді Львова встановила свої вимоги, аби новий власник не забудував 10 га землі виключно житлом. Мерія передбачила, що не менше 65% території (близько 6,5 га) має бути заповнена громадською забудовою: офісними та комерційними приміщеннями, закладами громадського обслуговування, а також школою на 18 класів зі спортивними майданчиками, дитсадком щонайменше на 100 місць. Ще 10% ділянки мають становити рекреаційні зони (сквер, майданчики для відпочинку).

Додамо, що виправна колонія №48 на вул. Хуторіка, 2 не функціонує з 2018 року. Засуджених перевели в інші місця відбування покарань, а самі приміщення пустують.

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