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Львів’янам нагадують, що змії трапляються й у місті. Як вберегтись

Галина Мартинюк

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Із приходом тепла все більше мешканців Львівщини стають жертвами нападу змій. Зустріти їх можна не лише відпочиваючи на природі за містом, плазунів бачили і на території міста Львова, особливо у паркових зонах та на присадибних ділянках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради нагадує, як уберегтися від нападу змій. Перш за все перевіряйте місця відпочинку та одягайтеся відповідно. Якщо ви йдете у місцевість, де можуть трапитись змії – вибирайте одяг, який захистить від укусів (довгі штани з щільної тканини, високі черевики).

Змії часто ховаються у старих пнях, копицях сіна, під камінням або стовбурами дерев. Саме тому до цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися палицею.

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Побачивши змію – не робіть різких рухів і почекайте, поки вона відповзе. Як правило, змія не реагуватиме на нерухомий об’єкт.

Якщо вам не вдалося уникнути зустрічі і змія все ж вас вкусила — намагайтеся якнайшвидше потрапити до лікарні, адже тільки лікар зможе надати необхідну допомогу і ввести постраждалому антидот.

Перша допомога при укусах змії:

– Спокій і мінімум рухів (накладіть шину або фіксуючу пов’язку);

– Місце укусу обробіть антисептиком;

– Зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси або взуття;

– Прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину;

– Не можна висмоктувати отруту: таким чином ймовірність зараження збільшується, до того ж, на небезпеку наражається і людина, у якої отрута опинилася у роті;

– Не накладайте джгут;

– Не припікайте рану;

– Не можна також вживати алкоголь.

Як відомо, змії в Україні активні з квітня до жовтня, найбільше шансів зустріти їх – у квітні–травні, під час шлюбного періоду. Другий пік припадає на вересень, якраз у розпал грибного сезону.

Нагадаємо, Львівщина є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Торік плазуни покусали більше трьох десятків мешканців області.

Перший випадок укусу змії у Львівській області стався наприкінці квітня. В реанімацію у Сколе потрапив 39-річний харків’янин.

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